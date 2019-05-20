接掌行政執行署台北分署 吳義聰：如履薄冰

（中央社記者劉世怡台北20日電）法務部行政執行署今舉行新任台北分署長吳義聰、桃園分署長戴東麗宣誓典禮，部長蔡清祥表示，繼續落實公益、關懷理念，吳義聰說「如履薄冰」，戴東麗致詞感動落淚。

行政執行署表示，因應台北分署長侯千姬回任台灣高等檢察署檢察官，法務部核定原任桃園分署長吳義聰接任台北分署長，桃園分署長由行政執行署主任行政執行官戴東麗出任。

吳義聰表現優秀，在桃園分署長期間，率先與桃園巿政府交通局合作，交通局提供欠繳停車費義務人的停車資訊，使執行人員可以快速前往現場查封，促使義務人繳款；戴東麗工作認真，參與行政執行法修正草案外，去年亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑時，提供行政執行實際案例而評鑑增分不少。

蔡清祥致詞時表示，感謝卸任台北分署長侯千姬6年來努力，在矚目案件表現妥適，近日更促使台北巿政府繳清勞健保，期許新上任的吳義聰及戴東麗開創新氣象，也要求繼續落實「公義」、「關懷」的施政理念，在強力執行同時，也不忘關懷執行過程中所接觸到隱身社會角落的弱勢義務人，給予緩繳或分期繳納措施。

吳義聰致詞說，接任第一大分署心情「如履薄冰」，他相信魔鬼藏在細節裡，針對繁複的執行流程，認真檢討每個細節，找出還可以努力進步的空間，以嚴厲手段執行下，也會秉持菩薩心腸給予關懷協助。

戴東麗致詞時哽咽落淚表示，本來是檢察官，2年7個月前接下陌生的行政執行業務，現在她身為行政執行優質團隊一員而感動，她發現運用大數據去分析案件，能更快速及有效率，請求法務部協助提升科技化相關應用設備。（編輯：張銘坤）1080520