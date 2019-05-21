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雨中遭高壓電擊 騎士不治生日成忌日

最新更新：2019/05/21 14:01
台中市大甲區中山路一條高壓電線20日遭雷擊斷落，周姓男子騎機車經過，當場遭電擊倒地失去生命跡象，經搶救仍陷入昏迷。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年5月20日
台中市大甲區中山路一條高壓電線20日遭雷擊斷落，周姓男子騎機車經過，當場遭電擊倒地失去生命跡象，經搶救仍陷入昏迷。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年5月20日

（中央社記者管瑞平、郝雪卿苗栗縣21日電）苗栗縣25歲周姓男子昨天中午騎機車行經台中，遭雷雨打落的高壓電線電擊送醫搶救，今天凌晨仍宣告不治。今天是周男生日，卻成忌日，家屬哀慟不已。

梅雨鋒面昨天襲擊中部地區，台中市大甲區中山路二段幼獅工業區內一條高壓電線，遭雷擊斷落，周男昨天中午在雨中騎機車行經該處，觸電倒地，當場失去生命跡象，送往苗栗苑裡李綜合醫院，搶救後雖恢復血壓心跳，情況一直不樂觀。

周男母親昨天在醫院一度哭喊兒子就要過生日，「我什麼都不要，拜託救救他」，周男經過一夜與死神拔河，仍回天乏術，今天的生日竟成忌日。

由於周姓騎士病情嚴重，台中榮總表示，周姓騎士於昨晚11時由李綜合醫院後送到台中榮總，但因病情嚴重搶救無效，於瀕死之際，由家屬於今天凌晨4時辦理自動出院，送回苗栗老家。

家人在臉書社團貼文指出，周男是虔誠的媽祖信徒，只要假日常會去白沙屯，希望媽祖婆能幫幫讓他快脫離險境，大批網友紛紛留言幫忙集氣；到了今天凌晨，家人則留言「弟弟已經跟他最愛的媽祖婆去修行了…媽祖婆讓他無痛苦離開」。（編輯：方沛清）1080521

苗栗縣25歲周姓男子20日中午騎機車行經台中，遭雷雨打落的高壓電線電擊送醫搶救，21日凌晨宣告不治，家屬哀慟不已。中央社記者管瑞平攝　108年5月21日
苗栗縣25歲周姓男子20日中午騎機車行經台中，遭雷雨打落的高壓電線電擊送醫搶救，21日凌晨宣告不治，家屬哀慟不已。中央社記者管瑞平攝　108年5月21日
苗栗縣25歲周姓男子20日中午騎機車行經台中，遭雷雨打落的高壓電線電擊送醫搶救，經一夜與死神拔河，仍回天乏術，21日生日卻成忌日，家屬哀慟不已。中央社記者管瑞平攝　108年5月21日
苗栗縣25歲周姓男子20日中午騎機車行經台中，遭雷雨打落的高壓電線電擊送醫搶救，經一夜與死神拔河，仍回天乏術，21日生日卻成忌日，家屬哀慟不已。中央社記者管瑞平攝　108年5月21日
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