國巨奇力新收購案傳內線交易 兩廠稱與公司無關

（中央社記者張建中新竹22日電）被動元件廠國巨收購君耀，國巨關聯企業奇力新併購美磊，2起併購案都傳出內線交易。國巨與奇力新一致表示，並未遭搜索，也沒有員工被調查，與公司無關。

電感廠奇力新去年1月宣布，以換股方式併購美磊，以宣布前1個交易日兩公司股價計，奇力新相當以溢價15.9%併購美磊。

國巨則在去年4月宣布以每股新台幣73元現金公開收購君耀控股，溢價幅度約10.7%。

檢調獲報，國巨謝姓財務主管，疑似在去年初提前得知奇力新將併購美磊消息，進場購買美磊股票。另外，美磊時任蔡姓董事長涉嫌於去年4月間，提前得知國巨併購君耀消息，進場買君耀股票。

北檢今天指揮調查局台北市調查處，搜索謝姓財務主管、美磊時任蔡姓董事長住處等5處，約談謝、蔡等7人到案釐清案情，全案朝證券交易法內線交易等罪嫌偵辦。

國巨表示，今天並沒有檢調單位人員到公司搜索，也沒有員工被調查，此外，公司財務長姓張，會計主管姓李，並無謝姓財務主管，內線交易案與公司無關。

奇力新也指出，今年公司並未遭檢調單位人員搜索，也沒有員工或主管被調查，此外，國巨並非奇力新母公司，僅是關聯企業。（編輯：李信寬）1080522