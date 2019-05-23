小兄弟命喪火窟 社會處處見善心

屏東縣高樹鄉22日晚間一場火警奪走一對4歲與6歲小兄弟的生命，屏東縣長潘孟安（前）23日到場關心，先致贈慰問金給兩兄弟的父親，並承諾會查清真相。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣高樹鄉昨晚一場火警奪走4歲與6歲小兄弟生命，事發後，不少民眾聽說小兄弟家貧，自動捐款，昨晚還有計程車司機免費載小兄弟父親到高雄義大醫院，人間處處見溫暖。

發生在昨晚8時左右的高樹鄉民宅火警，小兄弟被父親救出屋外時已沒有生命徵象，消防局以救護車送高雄義大醫院急救後，兄弟倆宣告不治。

經過媒體的報導，得知小兄弟家境貧苦，生父林男平時以打零工維生，有時當三地門鄉藝術家的副手，但至今沒有自己的作品，而母親則以銷售檳榔為業。今天有不少電話湧入屏東縣政府、三地門鄉公所及派出所，不少民眾表示要捐款給林家。

上午，還有一名婦女直奔火場，捐出新台幣2萬元，先由林父設籍的三地門鄉馬兒村長代收。

屏東縣長潘孟安今天也到現場關心，先致贈慰問金2萬元給林姓父親，並承諾會把真相調查清楚；縣府社會處表示，因受災戶是低收入戶，縣府會啟動急難救助，如果有愛心民眾想幫忙，目前還在協調窗口，可以打電話到縣府社會處救助科詢問。

有民眾向媒體爆料指昨晚林父開車跟隨救護車要到義大醫院時，跟不上救護車，因身上沒手機和現金，於是向里港鄉大平派出所求助，希望能用巡邏車載他到義大醫院，值班員警告知林父無法載他去，連繫轄內計程車，請司機載林父前往。

林姓計程車司機接受採訪時表示，當時警員告訴他林父家裡發生火警，要到義大醫院身上沒錢，問他願不願意載，他說沒關係。一路上，林父抱著頭沒說話，只說孩子在醫院，到了醫院後向林姓司機借了100元，並向司機說，等他的母親出來再還錢。

林姓司機丟了一張名片給林父說，等方便時再說。林姓司機表示，從大平派出所到義大醫院車費500元，他當時心想，先救急再說。（編輯：吳佳穎）1080523