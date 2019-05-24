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台中茶館槍擊案 檢警通報海巡單位嚴防2嫌出境

最新更新：2019/05/24 16:27

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市18日發生茶館槍擊案造成1死2傷，檢警除鎖定陳姓主嫌外，另查出共犯李姓少年，兩人案發後逃往北部，檢調已通報海巡單位，嚴防2名嫌犯出境。

檢警今天指出，案發時陳姓主嫌犯案未蒙面，被死者家屬指認出身分因此被鎖定，另名共犯則蒙面，且兩人逃亡的車輛都縱火滅證，近日經專案小組比對後，指認出共犯疑似是16歲李姓少年，但與陳姓嫌犯、死者關係還需深入調查。

30歲史姓男子，18日中午與友人相約在台中市沙鹿區一家茶館碰面，30歲陳姓嫌犯與李姓少年各持一長一短槍枝到場，先在店外掃射，再進店內對史男開了數槍後，奪門而逃，史男傷重不治死亡，流彈波及一旁用餐夫妻，警方在現場找到24枚長槍與2枚短槍彈殼。

台中地檢署檢察官日前會同法醫解剖史姓死者遺體，發現身上彈孔應是由長槍造成，初判死者致命傷在胸部，因子彈貫穿心臟致命。經調閱監視器與彈殼比對，初步研判陳姓嫌犯疑似持烏茲衝鋒槍犯案，因死者與陳姓嫌犯曾因詐欺案件同列被告，是因詐欺案或外傳賭債因素引發殺機，仍需進一步偵辦。

另檢警調查發現，槍擊案發生後，陳姓嫌犯與李姓少年，在台中市沙鹿區與苗栗縣後龍鎮接連燒毀逃亡用的租賃車，接著轉搭火車到台北火車站後變裝，繼續以步行方式逃逸，並有他人以車輛接應，辦案人員正鎖定兩人行蹤，並通報海巡單位嚴防嫌犯出境。（編輯：陳俊碩）1080524

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