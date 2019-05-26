假觀光真陪酒 變性越南客被逮

移民署南區事務大隊台南市專勤隊26日公布，查獲15名越南籍女子，持免簽來台觀光卻從事坐檯陪酒。清查後發現其中一人（左）是曾接受變性手術的男性。（台南市專勤隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）移民署南區事務大隊台南市專勤隊在麻豆區查獲15名越南籍女子，持免簽來台觀光卻從事坐檯陪酒。清查後發現其中一人曾接受變性手術的男性，收容時還一度造成困擾。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊今天公布，25日加強查處違法違規外來人口成果，除了於北門區魚塭查獲4名移工非法從事魚貨整理工作，並動員至麻豆區某處有女陪侍的練歌場進行臨檢。專勤隊員上個月才於這家練歌場查獲15名持免簽來台觀光的越南籍女子，違法從事坐檯陪酒工作。

專勤隊員於查緝過程中發現，一名外型亮麗的女子護照性別欄竟為「男性」。詢問後發現這名女子曾經到泰國接受變性手術，但因越南變更性別記載困難，因此護照仍維持男性。專勤隊員曾猶豫該留置在女性或男性收容區，經性徵確認後，決定留置在女性收容區。

台南市專勤隊指出，被查獲的15人已遭遣送回國。專勤隊員昨天再度前往這家練歌場臨檢時，發現經強力掃蕩後，已關門大吉。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，此案業者聘僱持免簽證入境的外國籍人士從事坐檯陪酒，違反就業服務法，處以新台幣75萬元罰鍰。另外，來台非法工作的外籍人士最高可處15萬元罰鍰，並管制3年以上不得來台。（編輯：黃世雅）1080526