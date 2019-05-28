更多編輯台推薦新聞：
詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰
運動

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟
早報

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

阿里山公路車禍 吉普車駕駛命危

最新更新：2019/05/28 14:56
嘉義縣消防局28日接獲民眾報案，指阿里山公路（台18線）26.5公里處、靠近中埔鄉吳鳳公園附近發生遊覽車與吉普車擦撞交通事故，立即調派救護車前往援救。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月28日
嘉義縣消防局28日接獲民眾報案，指阿里山公路（台18線）26.5公里處、靠近中埔鄉吳鳳公園附近發生遊覽車與吉普車擦撞交通事故，立即調派救護車前往援救。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）阿里山公路中埔路段今天發生遊覽車與吉普車交通事故，吉普車男性駕駛命危，送醫急救；遊覽車司機輕傷，不願就醫，所幸遊覽車上馬來西亞籍21名遊客無人受傷。原因待釐清。

嘉義縣消防局於中午12時57分接獲民眾報案，指出阿里山公路（台18線）26.5公里處、靠近中埔鄉吳鳳公園附近發生遊覽車與吉普車交通事故，立即調派救護車前往援救。

救護人員趕抵現場，發現吉普車的男性駕駛重傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救；遊覽車司機左手肘擦傷，但拒絕送醫。遊覽車上乘客均是馬來西亞籍，人數為21名（導遊及20名馬來西亞旅客），所幸無人員受傷。

警方表示，遊覽車搭載遊客正準備上阿里山旅遊，吉普車則是下山方向，不知何故，吉普車撞向遊覽車的左側車頭，吉普車車頭全毀；事故原因，需進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報