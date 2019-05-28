阿里山公路車禍 吉普車駕駛命危

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）阿里山公路中埔路段今天發生遊覽車與吉普車交通事故，吉普車男性駕駛命危，送醫急救；遊覽車司機輕傷，不願就醫，所幸遊覽車上馬來西亞籍21名遊客無人受傷。原因待釐清。

嘉義縣消防局於中午12時57分接獲民眾報案，指出阿里山公路（台18線）26.5公里處、靠近中埔鄉吳鳳公園附近發生遊覽車與吉普車交通事故，立即調派救護車前往援救。

救護人員趕抵現場，發現吉普車的男性駕駛重傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救；遊覽車司機左手肘擦傷，但拒絕送醫。遊覽車上乘客均是馬來西亞籍，人數為21名（導遊及20名馬來西亞旅客），所幸無人員受傷。

警方表示，遊覽車搭載遊客正準備上阿里山旅遊，吉普車則是下山方向，不知何故，吉普車撞向遊覽車的左側車頭，吉普車車頭全毀；事故原因，需進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1080528