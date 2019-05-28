膠筏駕駛出海未帶手機 失去動力漂流獲救

海巡署艦隊分署布袋海巡隊28日指出，上午接獲民眾報案，指布袋港外海有一艘膠筏故障漂流，請求救援，第四岸巡隊先透過望遠鏡搜尋，並派遣正在線上巡防的巡防艇前往鄰近海域，順利將膠筏拖回布袋漁港安置。（布袋海巡隊提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月28日

（中央社記者江俊亮嘉義縣28日電）嘉義縣布袋港外海今天有一艘膠筏失去動力，由於膠筏駕駛員未攜帶手機，無法通報確切位置，最後由海巡官兵尋獲，將漂流的膠筏拖回布袋漁港安置。

海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊今天發布新聞指出，今天上午接獲民眾報案，指布袋港外海有一艘膠筏故障漂流，請求救援。

海巡隊表示，由於報案者未能提供確切的經緯度座標，因此海巡隊只好請第四岸巡隊以望遠鏡協助搜尋，並派遣正在線上巡防的編號3563巡防艇前往鄰近海域。

經岸巡隊回報，指布袋商港北堤外海有一艘膠筏滯留，布袋海巡隊立即通報編號3563巡防艇馳往救援，順利將膠筏拖回布袋漁港安置。

獲救的膠筏駕駛員向海巡官兵表示，他今天上午出海作業時，膠筏突然失去動力，由於他只攜帶能與家人通訊的無線電對講機，未攜帶手機，因此只好請家人代為求救。

海巡官兵提醒膠筏駕駛員，出海作業一定要多帶通訊器材（例如行動電話），如果擔心通訊器材受潮，可用塑膠袋或防水袋包好，才不會求救無門。（編輯：李亨山）1080528