被判刑8年定讞 林蔚山喊冤：完全無法接受

（中央社記者吳家豪台北29日電）纏訟多年的大同掏空案今天定讞，大同前董事長林蔚山遭判刑8年，必須入監服刑，林蔚山晚間發布聲明喊冤，「完全無法接受」，希望重新調查本案。

林蔚山說，當初他提出告訴，調查局以洗錢防制法和違反銀行法移送，但檢察官曲解洗錢防制法，反而以背信罪起訴他，被害人反而變成被告，他直言不公平。

資料顯示，林蔚山在2000年以個人身分投資通達國際，由於經營不善、虧損慘重，林蔚山為了脫困，指示集團子公司尚資違法貸款給通達，又安排尚投公司違法併購通達，全案在2005年東窗事發，2011年林蔚山因涉嫌背信被起訴，「通達」也從此成為最大的噩夢。

林蔚山涉嫌掏空大同一案纏訟8年多，屢戰屢敗，各級法院量刑雖有輕重，但均做出有罪判決；以王光祥為主的大同市場派也以本案為由，質疑林蔚山擔任董事長「不適格」，要求林辭職；去年2月1日，林無預警宣布辭去大同董事及董事長職務，由他的妻子林郭文艷接任董事長。

不過林蔚山雖然辭職，仍沒躲過牢獄之災，2017年8月，高院更一審仍判林蔚山8年有期徒刑，併科罰金3億元，未扣案的犯罪所得13億5267萬1223元沒收；林蔚山不服，提起上訴，但最高法院認為，更一審判決並無違法之處，今天駁回上訴，全案定讞。

大同公司被稱為國內上市公司的「地王」，土地資產超過35萬坪，市場估計，光是台北市中山北路大同總部1萬2000坪土地的開發市值就超過千億元，由於大同股價低迷，在2006年、2008年、2011年都曾發生經營權之爭。

2017年大同集團營運一度露出改善曙光，不料相隔不到一年就急轉直下，去年12月，轉投資的面板廠華映與太陽能廠綠能分別申請重整及債權債務協商，並在今年股票先後下市，引起市場震撼，小股東投訴無門。

另外，集團旗下尚志半導體認列子公司綠能巨額投資損失，今年第1季淨值轉為負數，股票將於6月26日終止上市，將成為大同集團第3家股票下市的企業。（編輯：趙蔚蘭）1080529