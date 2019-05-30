國道載客前往桃機 駕駛疑心臟病發不治

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北30日電）劉姓男子今天清晨5時許駕車搭載兩名乘客前往桃園機場時，在國道1號疑因心臟病發，車輛失控擦撞內側護欄，警消前往救護送醫仍不治。詳細死因，將由檢方相驗調查。

國道警察大隊表示，勤務指揮中心清晨5時左右接獲通報，指出國道1號南下32公里五股路段，有1輛轎車因故停在內側車道。中心立即通報線上巡邏車前往處理，並通知119派救護車救援。

警消人員獲報趕抵現場，發現駕駛倒臥在座位上昏迷不醒，立即先施以心肺復甦術及心臟電擊急救，再將駕駛送往林口長庚醫院搶救，但仍不治。

員警調查，死者為47歲的劉姓男子，事發時駕駛公司車，搭載馬來西亞籍、柬埔寨籍各一名乘客準備前往桃園機場搭機回國。

警方表示，車輛行經國道1號南下32公里五股路段時，車輛突然失控擦撞內側護欄。車上原在聊天的兩名乘客發現劉男向右側倒臥並以手摀住心臟，出現呼吸困難反應。

警方說，乘客不停地呼叫劉男，並趕緊將車輛打到P檔，車子在滑行約800公尺後才停住。當時劉男已陷入昏迷。事後，劉男經抽血檢測沒有酒精濃度反應，疑因心肌梗塞。

警方呼籲用路人應隨時檢視身體狀況，上路前應充分休息；發覺身體有異狀，務必按下雙黃警示燈提醒周邊車輛，並停靠路肩打電話求援。（編輯：戴光育）1080530