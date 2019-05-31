通緝犯專偷娃娃機 躲漁港涵洞仍被逮

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣43歲王姓通緝犯專門鎖定無人看管娃娃機行竊，為躲避查緝，藏匿在苗栗縣龍鳳漁港景觀橋下涵洞內，過著沒水沒電的生活，仍被警方逮捕到案，初步清查被害機台主有18人。

苗栗縣竹南警分局副分局長張中今天指出，近期頭份、竹南地區出現多名娃娃機大盜，專門破壞娃娃機竊取零錢，經過調查，犯嫌大多為外地人，而且多數案件都已查獲竊嫌，並移送偵辦。

但警方分析案件特性，有一名犯嫌仍持續行竊，活動區域較為集中，但居無定所，一時無法掌握行蹤，經專案小組透過當地路口監視系統，掌握1輛普通重型機車行跡可疑，進而鎖定犯嫌經常在龍鳳漁港附近出沒。

警方經過長達1週的布線埋伏，29日晚間順利逮捕43歲王姓男子。

王嫌供稱，因自知遭通緝不敢回家，只能騎車四處遊蕩，居無定所，又沒有工作，才會鎖定娃娃機內錢幣行竊，晚間就窩藏在龍鳳漁港景觀橋下附近的涵洞內，過著沒水沒電的生活。

警方指出，王嫌遭逮捕時，身上還帶有竊取娃娃機所得的零錢贓款，並在龍昇街旁的草叢中，查獲鐵撬、螺絲起子、鴨舌帽和手套等做案工具，初步清查，受害店家總共有8處、11名被害機台主，行竊金額約新台幣5萬9000餘元，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1080531