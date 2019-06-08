漁船摸黑潛水抓龍蝦 因再犯面臨更高裁罰

基隆「天使7號」漁船今年1月間違規，以潛水方式捕抓龍蝦遭罰新台幣7萬元，7日晚間再被基隆海巡隊查獲潛水捕魚，依法最重可罰新台幣15萬元。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月8日

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆「天使7號」漁船今年1月間違規以潛水方式捕抓龍蝦遭罰7萬元，昨天晚間再被基隆海巡隊查獲潛水捕魚，船上共有15隻龍蝦，依法最重可罰新台幣15萬元。

基隆海巡隊今天表示，昨天晚間近9時接獲通報，「天使7號」正在新北市磺港北方1浬處違規潛水捕魚，立即派遣10033艇前往取締，晚間10時抵達現場後，發現「天使7號」人員正在潛水作業，立刻上船登檢。

海巡人員在船上發現漁叉和漁夾各1支、空壓機1台、空氣軟管80公尺及龍蝦15隻總重約8斤，由於「天使7號」登記營業項目為延繩釣和一支釣，漁船以潛水方式捕魚與登記項目不符，海巡將依違反漁業法函送主管機關基隆市政府裁罰。

基隆海巡隊指出，「天使7號」1月25日也曾在新北市深澳海域以潛水方式違規捕抓7隻龍蝦，陳姓船長遭基隆市府開罰新台幣4萬元，船員則罰3萬元，這次再被查獲，恐將面臨更高裁罰，依漁業法規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080608