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墜網路愛情陷阱 6旬婦女險失金

最新更新：2019/06/08 16:26
新竹縣一名婦人（左）日前在網上認識一名自稱在土耳其擔任軍醫的男子，墜入情網，男子要求婦人匯款1000美元讓他買機票來台相聚，婦人欲匯款時，銀行行員察覺有異通報警方，警方到場勸阻，婦人才知受騙。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年6月8日
新竹縣一名婦人（左）日前在網上認識一名自稱在土耳其擔任軍醫的男子，墜入情網，男子要求婦人匯款1000美元讓他買機票來台相聚，婦人欲匯款時，銀行行員察覺有異通報警方，警方到場勸阻，婦人才知受騙。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年6月8日

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣6旬已婚婦女5日到銀行匯款1000美元，要給網路認識的外國男友，經警方勸說阻止。警方今天表示，這是常見假交友、真詐騙，網路交友陷阱多，民眾切勿上當。

新竹縣警察局竹北分局今天受訪表示，這名6旬婦人日前透過網路認識一名自稱在土耳其擔任軍醫的外國男子，兩人很聊得來，已互稱男、女朋友，也決定要攜手共度餘生。

警方說，婦人接獲男子的訊息，因近期想買機票來台相聚，卻一時無法湊出機票錢，要婦人匯款1000美元，供他購買機票。隨後，婦人5日到銀行匯款給他，但銀行人員察覺有異，告知婦人為詐騙，婦人堅信，「男子不可能騙她」，行員勸阻無效，通知警方協助勸說，才成功阻止婦人匯款。

警方表示，婦人因與丈夫感情生變，用網路交友認識外國男子取暖，想不到卻碰上詐騙，傷心不已。不過，類似的詐騙手法常見，詐騙集團透過網路交友模式，密集聯繫、與關心被害人，讓被害人卸下心房，在網路展開交往，進而取信對方。

竹北分局提醒，婦人遇到的事件，是常見的「假交友、真詐騙」手法，呼籲民眾遇到疑似詐騙案件，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或是上警政署165全民防騙網查詢是否有類似手法，以免上當受騙。（編輯：方沛清）1080608

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