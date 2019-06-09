獒犬街頭咬傷2人 彰化動防所擬罰飼主

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣今天發生一起2隻獒犬在街頭咬傷2名民眾意外，其中1人傷勢較重仍在醫院治療。彰化動防所獲報後捕獲2隻獒犬。飼主表示，2隻獒犬帶出門後掙脫跑掉，沒想到會咬傷人。

彰化縣溪湖鎮上午發生獒犬咬傷人意外，溪湖鎮長黃瑞珠指出，這2隻獒犬在街頭遊蕩，1名女子騎單車經過溪湖鎮成功路時，這2隻獒犬突然竄出來，另1名女子見狀要協助驅趕，結果2人都被獒犬咬傷送醫，其中1人傷勢較重，仍在溪湖鎮道安醫院接受治療，另1人經醫師診治、包紮後已返家休息。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，接到通報後，立即派出人員攜帶麻醉槍前往捕狗，沒多久就抓到這2隻闖禍的獒犬，送往流浪狗中途之家安置。

董孟治說，這2隻獒犬是一公一母，從外觀研判應該有人飼養。事發後有飼主前往動防所說明要尋找走失的獒犬，指稱所飼養的2隻獒犬本來綁在家裡，女兒因天氣好就帶著獒犬出來走一走，沒想到獒犬一出門就跑掉。

董孟治表示，這名飼主已經補辦寵物登記，但由於飼主帶大型犬出門時沒有依法繫上牽繩，可依動物保護法處罰鍰新台幣3000元至1萬5000元。（編輯：戴光育）1080609