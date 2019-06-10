FBI校友研習營首來台 呂文忠：攜手打擊犯罪

（中央社記者劉世怡台北10日電）美國聯邦調查局國家學院校友會複訓研習營，今天在台舉辦開幕式，FBI助理副局長保羅阿貝說感謝台灣熱情款待，調查局長呂文忠說，難得爭取到主辦權，未來持續攜手打擊犯罪。

美國聯邦調查局國家學院（FBINA）校友會亞太區複訓研習營今天上午在台北君悅酒店舉行開幕儀式，法務部調查局與美國聯邦調查局共同主辦，邀請來自亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加，總統蔡英文、美國在台協會副處長谷立言、法務部長蔡清祥及調查局長呂文忠、美國聯邦調查局助理副局長保羅阿貝（Paul Abbate）出席並致詞。

保羅阿貝指出，特別感謝蔡英文的大力支持以及法務部調查局等單位首長熱情款待，FBINA協助維持一個自由開放的印太地區，使區域內不同文化的國家能在自由和平中並肩繁榮。

保羅阿貝表示，網路入侵者、犯罪者及恐怖分子的威脅都是全球關注的議題，如果沒有各位夥伴，就無法對抗這些威脅，而且透過FBINA網路進行訓練和情資交換非常重要。

呂文忠指出，長久以來，台美兩國關係友好而且密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主及法治等普世價值，過去數十年來，台灣的法務部調查局及內政部警政署均獲邀派員赴FBINA受訓，與FBI關係相當緊密，更說明了台灣是國際執法社群中不可或缺的一分子。

呂文忠表示，台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手並肩共同打擊犯罪，以營造一個更安全、更適合居住的環境。

美國聯邦調查局是全球知名執法機關，其下設立的國家學院是美國甚至是全球執法界菁英的搖籃，學院每年自美國本土及全球招訓學員，平均錄取率僅1%。（編輯：張銘坤）1080610