刑事局積極查緝假消息 5個月偵辦20件

（中央社記者黃麗芸台北13日電）總統大選明年初登場，為避免假訊息影響選情，刑事局已成立「查緝假消息專責小組」因應，目前成員有54人，集結中央和地方警力，累計今年1至5月辦理的假消息案共20件。

6月15日為警察節，刑事局今天率先舉行警察節慶祝大會，由局長黃明昭親自表揚獲獎的模範警察人員。

黃明昭致詞時特別提到，感謝同仁們平日努力辛勞工作，但明年適逢總統大選，除積極查察賄選外，為加強查處爭議訊息及監控網路號召群眾等相關作為，刑事局也成立「查緝假消息專責小組」，以落實情蒐及情資布建，盼徹底淨化選風。

刑事局偵查科股長王順隆告訴中央社記者表示，「查緝假消息專責小組」已於今年一月成立，目前成員共計54人，來自刑事局及各縣市警察局科偵隊，進行相關情資搜集和訊息評核，並定期召開相關工作會議。

分工部分，王順隆說，一般案件仍歸轄區警察單位處理；但若是重大案件或需相關資源支援，則由刑事局偵查第九大隊負責、協助。

隨著總統大選腳步越來越近，王順隆指出，統計去年九合一選舉6月至11月24日投票日止，偵辦假消息案件共計171件；今年1至5月底止累計為20件，初判越接近投票日期間，案件數將持續增多。

王順隆表示，為防制假消息影響選情，「查緝假消息專責小組」除設置專責人力外，也搭配相關查處計畫；另，警方也持續針對查察賄選、幽靈人口和暴力黑幫介入等情形，進行積極偵辦，以維護選舉期間治安。（編輯：張銘坤）1080613