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流刺網漁船摸黑近海作業 基隆海巡登檢送辦

最新更新：2019/06/14 16:46
「吉順106」漁船14日凌晨在基隆近海違規使用流刺網進行捕魚作業，基隆海巡隊登船檢查，發現船上流刺網有使用跡象，且流刺網上部分浮球沒有標示或標示不清。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年6月14日
「吉順106」漁船14日凌晨在基隆近海違規使用流刺網進行捕魚作業，基隆海巡隊登船檢查，發現船上流刺網有使用跡象，且流刺網上部分浮球沒有標示或標示不清。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年6月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）「吉順106」漁船今天凌晨違規在基隆近海以流刺網捕魚，基隆海巡隊登船檢查，發現船上流刺網有使用跡象，且部分浮球未標示，經蒐證後將曾姓船長依法函送市府裁處。

海巡署第二巡防區外木山守望人員今天凌晨0時許在外木山近岸約300公尺處，發現「吉順106」漁船疑似違規使用流刺網作業，立即調派10033艇前往取締。

約20分鐘後於和平島北方0.3浬處攔下漁船「吉順106」，經登檢後發現船上流刺網有使用跡象且船上有一批雜魚，另外，流刺網上部分浮球沒有標示或標示不清。

經全程錄影蒐證後，基隆海巡隊將依違反「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，將曾姓船長函送市府產業發展處裁罰。

基隆海巡隊表示，流刺網作業不僅大小魚通吃，且所經之處易造成珊瑚礁死亡，嚴重破壞海域生態，市府明訂沿岸及所轄各島嶼近岸500公尺內全面禁止刺網，且刺網必須設置固定式浮子，並明顯標示漁船編號，違者將裁罰船主及船長新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080614

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