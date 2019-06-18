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台日古河銅箔斗六第2廠火警 環保單位採樣

最新更新：2019/06/18 13:31
台日古河銅箔公司第2廠地下室18日發生火警，黑煙竄升，空氣瀰漫濃濃氣味，警消獲報立即前往搶救。中央社記者葉子綱攝　108年6月18日
台日古河銅箔公司第2廠地下室18日發生火警，黑煙竄升，空氣瀰漫濃濃氣味，警消獲報立即前往搶救。中央社記者葉子綱攝　108年6月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）斗六擴大工業區內台日古河銅箔公司第2廠地下室今天火警，無人受困或傷亡，但黑煙竄升，空氣瀰漫濃濃氣味，雲林縣環保局呼籲民眾家戶緊閉門窗、戴口罩、減少在外逗留。

雲林縣消防局指出，上午9時38分獲報，位在斗六工業區斗工二路的台日古河銅箔公司發生火警，警消出動斗六、斗南、莿桐等地消防人車馳往搶救，初步鑑定面積600平方公尺的廠房地下室起火，無人員受困或傷亡，確實起火原因、現場存放物品及受損正調查中。

警消現場搶救，雖無人員傷亡，但黑煙不斷竄升，空氣中瀰漫濃濃氣味，雲林縣環保局及環保署中區環境事故技術小組等到場採樣，有民眾反映聞到氣味會有暈眩感，環保局呼籲民眾住家緊閉門窗、戴口罩、減少在外逗留。

雲林縣府建設處表示，全球第一家電動車鋰電池電解銅箔製造商日本古河電工，民國100年3月成立全資子公司「古河銅箔股份有限公司」，首座海外鋰電池電解銅箔工廠設在雲林科技工業區竹圍子區，並斥資新台幣21億元在斗六擴大工業區設立台日古河銅箔第2廠，生產厚度10微米的電解銅箔。（編輯：翁翠萍）1080618

位在斗六工業區斗工二路的台日古河銅箔公司18日發生火警，警消獲報馳往搶救，初步鑑定面積600平方公尺的廠房地下室起火，無人員受困或傷亡。中央社記者葉子綱攝　108年6月18日
位在斗六工業區斗工二路的台日古河銅箔公司18日發生火警，警消獲報馳往搶救，初步鑑定面積600平方公尺的廠房地下室起火，無人員受困或傷亡。中央社記者葉子綱攝　108年6月18日
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