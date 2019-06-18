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斗六台日古河銅箔公司第2廠火警 疑電線走火

最新更新：2019/06/18 17:50

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）斗六擴大工業區內台日古河銅箔公司第2廠地下室今天發生火警，雲林縣消防局初步檢視，疑電線走火，現場無毒化物貯存，確實起火原因鑑定中。

雲林縣消防局指出，位在斗六市斗工二路的台日古河銅箔公司，地上2層、地下2層鋼構廠房、面積600平方公尺地下室，上午9時38分獲報火警，出動斗六、斗南、虎尾等10個分隊、54人前往搶救，火勢在中午12時35分獲得控制、下午2時10分仍持續冒煙，所幸無人傷亡。

雲林消防局在事故發生後，通知縣府環保、勞工、建設、警察等相關單位前往應變，並請求環保署中區毒化物專業技術人員協助，副縣長謝淑亞在上午11時左右也到場督導救災。

雲林縣消防局長林文山下午表示，發生火警的廠房地下室，存有硫酸銅、FRP玻璃纖維等物，初步檢視疑電線走火，現場無毒化物貯存，確實起火原因鑑定中。

雲林縣環保局表示，經現場採樣分析，火災時空氣中測得二氧化硫即時濃度升高，並未發現其他明顯異常汙染物，仍持續監控中，以違反空汙法告發；對現場消防廢水未妥善收集，以違反水汙染防治法取樣送驗是否含有重金屬，若有違反放流標準將依法告發。

雲林縣政府建設處表示，製造電動車鋰電池電解銅箔的日本古河電工，於民國100年3月在雲林科技業區竹圍子區成立子公司「古河銅箔股份有限公司」，並斥資新台幣21億元在斗六擴大工業區設立台日古河銅箔第2廠，生產厚度10微米的電解銅箔。（編輯：陳俊碩）1080618

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