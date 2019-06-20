北港五金賣場火災 警消救出6名窗邊待援受困者

雲林縣消防局20日指出，19日深夜獲報北港1間五金賣場發生火警，指揮中心靠著與報案受困者之一的34歲女子通話約50分鐘，持續安撫、掌握建築物內部情況、受困位置等，引導現場警消人員迅速將受困者救出。（雲林縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）北港五金賣場火災，警消救出在窗戶旁待援6人。雲林縣消防局今天表示，受困者立即阻絕濃煙竄入，靠窗邊待援，與消防人員通話，得以即時找到，成為獲救關鍵。

雲林縣消防局指出，昨天深夜11時多獲報，北港公園路1處五金賣場火警，警消出動北港、元長、虎尾等10分隊、21輛各式消防車、42名消防人員馳往搶救，在今天凌晨1時多殘火處理結束，燃燒面積100平方公尺，起火原因及財物損失鑑識中。

消防局指出，受困6人，5人輕傷，其中56歲女性轉送台中中國醫藥大學附設醫院高壓氧艙治療、34歲女性及3名小孩轉送彰化秀傳醫院診治、1名50歲女性已出院。

消防局表示，這場火警建築物是2層樓鐵皮屋，賣場主人指稱6名大人小孩親友受困，指揮中心靠著與報案受困者之一的34歲女子通話約50分鐘，持續安撫、掌握建築物內部情況、受困人員位置等，引導現場警消人員迅速救出。

北港消防分隊長吳宗憲表示，6名受困者得以全數救出，關鍵在火場求生方法正確，當發現逃生通路受阻，立即緊閉房門，避免濃煙竄入，並尋找及打開與外面相通的窗戶，聚集在窗戶邊等待救援，再者報案電話持續連通，引導消防人員迅速找到受困者，也是關鍵。

雲林縣消防局災害搶救科長吳宏毅指出，「小火快逃、濃煙關門、開窗待援」是必要作為，火警瞬間發生，濃煙竄起阻隔，若視線距離不到2公尺影響逃生，且濃煙隨時會致命，這時不能選擇逃生，要選擇關門、避難待救。

吳宏毅表示，火警發生同時會竄出濃煙，如果現場有安裝住宅火警警報器（一般住宅皆可安裝），當小火發生時，可及早發現且儘速逃生，若未安裝警報器而錯失先機，後果可能就難以預料。（編輯：黃世雅）1080620