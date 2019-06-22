漁船進水危急 海巡馳援救人拖船

新北市磺港籍漁船「北極星6」22日凌晨因機艙進水失去動力，基隆海巡隊獲報後派出船艇趕抵現場，順利接駁船上人員，並將漁船拖帶至安全海域。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月22日

（中央社記者王朝鈺新北市22日電）新北市磺港籍漁船「北極星6」今天凌晨機艙進水失去動力，情況危急，基隆海巡隊船艇火速趕抵現場，將船上3名人員接駁至船艇，並將漁船拖帶至安全海域。

海巡署第2巡防區凌晨3時許接獲通報，漁船「北極星6」於新北市萬里區北方1浬處失去動力，立即指揮基隆海巡隊巡防艇前往救援。巡防艇火速趕抵現場，艇長與漁船蔡姓船長通聯後，得知漁船機艙進水失去動力，人船有危險之虞，立即將船上3名人員接駁至巡防艇。

蔡姓船長表示，因進水狀況危急，雖使用幫浦抽水，但機艙有油漬和髒污成效不佳，且事發地點是危險海域，請求巡防艇將漁船拖帶至萬里漁港外安全海域，再由友船拖帶進港。

經艇長評估並請蔡姓船長簽署同意書後，巡防艇協助將漁船拖帶至萬里北方0.5浬，友船今天凌晨4時許順利將漁船「北極星6」拖返萬里漁港。蔡姓船長向海巡表示，感謝海巡及時救援，讓漁船和船員都能平安無事。（編輯：方沛清）1080622