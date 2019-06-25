2歲男童失去意識 警方飛車送醫搶回生命

（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）新竹縣竹東鎮一名母親抱著已失去意識的2歲兒子，到二重埔派出所求救，警員見男童氣息微弱，開警車送往新竹馬偕醫院急救。警方表示，男童罹患熱衰竭，緊急送醫搶回生命。

二重埔派出所長傅紹奕今天受訪表示，男童疑因罹患流感發高燒，昨天下午4時許，他的父母將他載到新竹馬偕醫院就醫，但因遇上下班時間，車流量大，加上當時男童已失去意識，直接開到住家附近的二重埔派出所，請求警員協助。

傅紹奕說，備勤警員廖啟宏協助時發現，男童氣息微弱且一度失去意識，情況危急，為爭取黃金救命時間，請男童母親直接抱上警車，廖啟宏一路警笛、按喇叭直奔醫院，原需20分鐘以上的車程，在員警協助下，不到10分鐘即抵達新竹馬偕醫院。

傅紹奕表示，男童經醫院診斷為熱衰竭，搶救後已甦醒無生命危險，但仍需住院觀察。他也肯定廖啟宏，在對有需要幫助民眾，能立即伸出援手「即刻救援」。

男童母親今天向警方道謝，她說，這一段路是最煎熬的路程，兒子當時情況緊急，所幸有警方熱心幫忙，並開道護送，才能迅速將孩子送到醫院急救，在送醫途中她非常緊張擔心，警方沿路上也為她加油、打氣，安撫她的情緒。（編輯：方沛清）1080625