台東戒治所咖啡廳 受刑人當幹部學經營

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部矯正署今天表示，台東戒治所經營的咖啡廳是全台第一家試行由受刑人參與管理、經營的咖啡廳，期望讓受刑人接受經營管理的高階訓練，協助未來復歸社會。

台東戒治所所長曾文欽今天帶著武陵咖啡廳受刑人幹部北上，至法務部與媒體進行茶敘。

曾文欽表示，台東戒治所位於台東縣鹿寮溪武陵橋畔，環境清幽、景色秀麗，戒治所附設武陵外役分監受刑人栽種咖啡樹多年，曾獲台東咖啡評鑑金質獎殊榮，由戒治所經營的「武陵咖啡廳」去年正式對外營業。

曾文欽說，過去在咖啡廳的受刑人只從事沖泡咖啡等初階工作，今年3月起，試行由受刑人參與咖啡廳的管理及經營，擔任經理及部門主任，實際參與經營管理並定期開會及提出報告。

此外，台東戒治所日前也與台東大學簽訂產學合作備忘錄，傳授受刑人經營層級的高階訓練，包括經營管理、生涯規劃、社會企業及法治教育等課程，由基礎的培養提升至經營層級的高階訓練，全方位的養成教育，讓受刑人在復歸社會前能先與外界互動。

曾文欽表示，戒治所咖啡廳今年起也投身公益，提供附近社區獨居老人關懷及居家清潔、捐助學校獎學金及贊助認養國小棒球隊等公益服務。

矯正署提供的新聞資料指出，武陵咖啡廳最近1年平均每月顧客人數達2690人，目前每月營收約新台幣30萬元，期望未來能串聯台東旅遊景點，增加咖啡廳顧客數。

矯正署表示，武陵咖啡廳是全國矯正機關首創的更生職業訓練模式，期盼社會各界共同支持剛起步的公益更生實習複合式咖啡廳，並歡迎民眾到台東戒治所感受受刑人親切的服務及接待，並給予支持及鼓勵。（編輯：戴光育）1080626