苗栗竹南慈祐醫院傳火警 近百醫護病患緊急疏散

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院27日凌晨發生火警，消防隊到場發現地下室雜物間起火，火勢雖迅速撲滅，但濃煙透過管道間蔓延，警消協助院內近百名醫護、外勞、病患及及護理之家住民漏夜疏散。中央社記者管瑞平攝108年6月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣竹南鎮慈祐醫院凌晨傳出火警，消防隊到場發現地下室雜物間起火，火勢雖迅速撲滅，但濃煙透過管道間蔓延，警消協助近百名醫護、外勞、病患及及護理之家住民漏夜疏散。

苗栗縣消防局今天凌晨零時許接獲民眾報案稱，竹南鎮慈佑醫院5樓發生火警，立即派遣竹南、頭份、造橋、特搜等分隊人車前往搶救。消防人員抵達醫院看見5樓煙霧彌漫卻無明顯火點，經逐步搜查發現是地下室一處雜物間內的病歷紙起火燃燒，隨即撲滅火勢，燃燒面積約1坪。

由於濃煙隨著管道間擴散，特別是5樓為一般病房有32床住院病患，7樓為護理之家，多為行動不變長者，醫護人員發現濃煙竄出，連忙叫醒多在睡夢中的病患展開疏散。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風指出，第一時間7樓護理之家先關閉防火門讓34名住民就地避難；同時消防隊及護理人員陸續協助6樓5名外勞及5樓的住院病患往外疏散，其中25名病勢較輕可自行走動，另有7人需坐輪椅或直接將病床推往一樓，安置在竹南分局前停車場，後續陸續安排轉送頭份市為恭醫院。

緊鄰醫院的竹南警分局接獲消息，包括副分局長張中及多名員警，第一時間都趕赴醫院並衝上樓協助疏散，幫忙推病床護送至安全區域。部分家屬得知訊息焦急趕來探視，得知親人安全無虞才鬆一口氣。

醫院病患有的剛動完手術、有的插管情況緊急，不少人驚魂未定，所幸火警現場未釀成傷亡，至於起火原因仍待進一步調查釐清。（編輯：林治平）1080627

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院27日凌晨傳出火警，消防隊到場發現地下室雜物間起火，火勢雖迅速撲滅，但濃煙透過管道間蔓延，警消協助院內近百名醫護、外勞、病患及及護理之家住民漏夜疏散。中央社記者管瑞平攝108年6月27日