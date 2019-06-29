男子疑闖入國道 遭客運撞擊身亡

一名男子28日晚間疑似步行闖入國道1號北上6.9公里處，後方一輛客運閃避不及撞上，男子送醫急救後宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月29日

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）一名男子昨天晚間疑似步行闖入國道1號北上6.9公里處，後方一輛客運閃避不及撞上，男子送醫急救後宣告不治，確切車禍發生原因有待警方進一步調查。

一名年約60歲男子昨天晚間10時30分許，疑似步行闖入國道1號北上6.9公里處，約在五堵交流道附近外側車道，由於事故路段燈光昏暗，一輛2088路線大都會客運司機閃避不及撞上這名男子。

男子當場倒臥在地，有熱心民眾見狀立刻為男子實施心肺復甦術（CPR），救護人員到場時男子已失去呼吸、心跳，經送往汐止國泰醫院急救後仍回天乏術。

這起車禍除客運右前車頭受損外，另有一輛車受到波及，國道警方獲報後也立刻派員前往疏導車流，現場一度回堵約4公里，事故在昨天晚間11時39分排除，全線恢復通車。

國道警方表示，這名男子身分及車禍發生過程警方正在調查釐清，基於偵查不公開原則，不便對外說明。（編輯：李錫璋）1080629