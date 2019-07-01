法官法修法 許宗力：打造自我反省的司法文化

（中央社記者林長順台北1日電）立法院臨時會院會上週三讀通過法官法部分條文修正案，司法院長許宗力今天表示，這次修法是在維繫審判獨立基礎上，重新打造自我反省的司法文化，是社會信任重建工程嶄新起點。

許宗力指出，這次修法後，監督淘汰機制將變得更有效率，譬如案件當事人、被害人不再需要透過中間團體，可以直接請求評鑑；法官評鑑委員會也不再需要先將案件轉交監察院彈劾，可以直接報由司法院，移送職務法庭審理。

另一方面，修法大幅強化了整個制度的糾錯功能，譬如在評鑑委員會中納入更多外部學者、社會公正人士，職務法庭的第一審也新增了兩名非法官的參審員，使得在落實司法官的監督、淘汰時，能有更公正、多元的觀點，更加避免外界有官官相護的疑慮。

此外，也新增了剝奪退休金、退養金的懲戒類型，或貪污法官繳回停職期間本俸等規定。許宗力指出，透過各個面向的改革，樂觀地期待，未來將能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官。

許宗力表示，這樣一部突破性的新「法官法」，從草擬到修法完成的過程中，司法院都積極、主動地參與其中。司法不能消極等待被改革，唯有願意自我反省、願意做出改變來解決問題的司法，才能重新獲得全民的信任。

他強調，司法不會畏懼接受檢驗、接受課責，司法也不會護短，會讓少數失職的法官得到應有的懲處，因為唯有如此，才能讓絕大多數清廉、正直、敬業的司法工作者的努力，不被少數污點所抹殺。（編輯：李亨山）1080701