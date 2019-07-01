汐止五指山車禍 機車騎士無呼吸心跳

新北市汐止區五指山汐萬路三段1日下午發生車禍，吳姓男子騎機車下山時與王姓男子駕駛的社區巴士發生擦撞，救護人員到場時吳男已無呼吸心跳，送往醫院急救，相關肇事原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年7月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）汐止區五指山汐萬路三段13公里處今天下午5時許發生車禍，由王姓男子駕駛的社區巴士，在上山時與騎車下山的吳姓男子發生擦撞，吳男失去呼吸心跳送醫急救，肇事原因仍待查。

新北市政府警察局汐止分局表示，今天下午5時許，吳姓男子騎機車從五指山下山，行經汐萬路三段13公里四號橋附近時，與對向王姓男子駕駛的社區巴士發生擦撞，吳男當場倒地不起，救護人員到場後已無呼吸心跳，送往醫院急救。

警方表示，社區巴士與機車發生擦撞後往邊坡行駛，隨後擦撞山壁，車上王姓司機及6名乘客手腳擦傷無大礙，並無送醫，相關肇事原因仍待調查釐清。（編輯：張銘坤）1080701