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小客車國道撞拖吊車 駕駛傷重不治

最新更新：2019/07/02 10:51
國道1號北上33.2公里五股路段1日深夜發生車禍事故，黃姓男子駕車疑不慎撞擊前方正在救援故障車的拖吊車，因撞擊力道太大，車輛零件散落一地，黃男傷重送醫不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月2日
國道1號北上33.2公里五股路段1日深夜發生車禍事故，黃姓男子駕車疑不慎撞擊前方正在救援故障車的拖吊車，因撞擊力道太大，車輛零件散落一地，黃男傷重送醫不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）國道1號北上33.2公里五股路段昨天深夜發生車禍事故，黃姓男子駕車疑不慎撞擊前方正在救援故障車的拖吊車，由於衝擊力道強烈，車體嚴重受損，車頂遭掀開，黃男傷重送醫不治。

國道公路警察局第一公路警察大隊初步調查，陳姓男子駕駛自小客車疑似車輛爆胎停於外側車道等待救援，張姓男子駕駛拖吊車經過時停於前方協助拖救。

拖吊車進行拖吊作業，就在故障車輛已上架，拖吊車正在收板架時，黃男疑不慎自後方撞上拖吊車右後方，再失控撞擊外側護欄後彈回中線車道，與另一部周姓男子駕駛車輛發生碰撞。

因撞擊力道太大，黃男車頂當場掀開全毀，零件散落一地，黃男傷重受困車內無意識，警消獲報到場後將黃男救出，送往台北市新光醫院急救無效身亡，其餘2車均無人受傷。詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，駕駛人均無酒駕情形。

國道警方指出，用路人車輛行駛中如果發生故障，車輛還能行駛時，請儘量滑行至路肩安全處所等待救援，切勿停在車道上，開車要隨時注意前方路況，發現狀況提早減速應變。（編輯：方沛清）1080702

國道1號北上33.2公里五股路段1日深夜發生車禍事故，黃姓男子駕車疑不慎撞擊前方正在救援故障車的拖吊車，由於衝擊力道強烈，車體嚴重受損。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月2日
國道1號北上33.2公里五股路段1日深夜發生車禍事故，黃姓男子駕車疑不慎撞擊前方正在救援故障車的拖吊車，由於衝擊力道強烈，車體嚴重受損。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月2日
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