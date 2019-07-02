帶腦麻兒尋短 男判刑2年8月定讞

（中央社記者蕭博文台北2日電）彰化縣蔡姓男子情緒低落，帶著腦性麻痺的兒子尋短未遂。二審法院認為蔡男所為應予非難，但考量他照顧兒子多年，依殺人未遂罪判刑2年8月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

歷審判決認定，蔡姓男子與妻子感情不佳，民國106年4月間，蔡男不滿妻子在一篇內容含有嫁錯人意旨的臉書文章按讚，與妻子在電話中發生爭執，蔡妻因而未依往例到教養院接患有重度腦性麻痺的兒子返家。

蔡姓男子對妻子不接兒子回家一事甚感憤怒，又想到收入不佳而經濟壓力大，將兒子接回家後在房內燒炭，所幸蔡男女兒返家察覺異狀，蔡男與兒子送醫後倖免於死。

一審彰化地方法院依殺人未遂罪，判處蔡男有期徒刑2年8月。

案經上訴，二審台灣高等法院台中分院認為，蔡姓男子的兒子不會說話也不會走路，蔡男在密閉房間內燒炭，可預見可能發生死亡結果，認定蔡男觸犯殺人未遂罪事證明確。

二審審酌，蔡姓男子罔顧對兒子的保護教養義務，所為應予嚴正非難，但妻女都證稱蔡男盡力照顧兒子多年、疼愛有加，考量蔡男一時失慮而犯案，當下糾結複雜心情亦可想見，即使處以殺人未遂罪的最輕本刑5年仍有「情輕法重」之憾，依法酌量減輕其刑，仍判刑2年8月。

案經上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案因此確定。（編輯：方沛清）1080702