大法庭新制上路 許宗力：統一法律見解

（中央社記者劉世怡台北4日電）為統一法律見解的大法庭新制今天正式上路，最高行政法院舉行揭牌及典禮，司法院長許宗力致詞說，法官見解歧異時，交由大法庭作裁定，統一法律見解，使人民信賴司法。

立法院去年12月修正通過法院組織法與行政法院組織法部分條文，終審法院新增大法庭制度；最高行政法院今天上午舉行大法庭成立典禮，並由許宗力及最高行政法院院長藍獻林為全新的大法庭揭牌。

許宗力說，2011年5月時，他曾在釋字第687號解釋提出意見書，建議判例制度應予變革，一直到現在，能夠親眼見證大法庭正式上路，他心中非常感動；從這一刻起，我國司法已邁入新的篇章，司法改革逐漸看到成果，未來，統一法律見解的方式，將更符合司法權的本質、也更能兼顧法安定性及審判獨立的要求。

許宗力指出，人民對司法有所不滿，一個很重要的原因就是裁判見解不一致，類似的案件，遇到不同的法官，卻可能有不同的結果，人民不免覺得訴訟像是在碰運氣，對司法的信心自然打了折扣。

許宗力表示，在大法庭施行之後，如果不同裁判之間存在見解歧異，或想挑戰既有見解，都必須交由大法庭作成裁定，使所有法律體系中的法律見解爭議，都可以得到統一的答案，如此一來，人民便不必再擔心法院初一十五不一樣，能夠信賴司法。

藍獻林則說，大法庭統一法律見解功能的發揮，並非只靠9位大法庭成員，更是繫諸於每位法官從個案中仔細思量，各庭審慎評議，再經由嚴謹的提案程序，裁定將法律爭議提案予大法庭，由大法庭透過公開透明的言詞辯論方式，以裁定妥適說理，真正發揮最高行政法院一錘定音的功能，為金字塔型行政訴訟打造堅實的基礎。

最高行政法院大法庭是由藍獻林擔任審判長，與提案庭指定庭員1人及票選庭員7人，合計9人所組成；其中，票選庭員經法官會議今天選出，分別是吳東都、侯東昇、帥嘉寶、沈應南、胡方新、劉介中、吳明鴻，任期2年（108年7月4日至110年7月3日）。（編輯：方沛清）1080704

為統一法律見解的大法庭新制4日正式上路，當法官見解歧異時，將交由大法庭作裁定，統一法律見解。圖為最高行政法院大法庭。中央社記者吳翊寧攝 108年7月4日