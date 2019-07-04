申誡提再審 翁啟惠：無法接受錯誤懲處[影]

影片來源：中央社

（中央社記者林長順台北4日電）前中研院長翁啟惠涉浩鼎案被公懲會判申誡，翁啟惠提再審，公懲會今天開庭。翁啟惠表示，名譽對他來說是第二生命，無法接受錯誤懲處，所以他力爭到底，提出再審。

翁啟惠指出，自己是學術工作者，也是科學家，一生追求真理跟事實，非常注重學術道德，名譽對他來說是第二生命，完全無法接受錯誤的懲處所帶來的傷害。

他說，一般人認為申誡是最輕微的處分，但申誡的理由其實是不存在的，完全違背事實，所以他力爭到底，提出再審，感謝公懲會給他這次機會，他相信司法會做出公正的裁決。

監察院於民國106年7月間通過彈劾翁啟惠，監察委員認為翁啟惠在任職中央研究院院長期間，購買民營公司股票謀利，並協助無償取得中研院研究成果，嚴重損害政府的聲譽，違法失職情節重大。

公懲會認為，翁啟惠擔任中研院院長期間，未能遵守應誠實申報財產及揭露可能發生利益衝突情事規定，足以引發民眾對公務員是否有貪瀆情事的疑慮，及使人民喪失對政府施政的信賴，嚴重損害政府信譽，4月3日判決申誡。

翁啟惠不服，日前提起再審，公懲會收案後，審酌本件為矚目案件，有公開透明必要，今天上午在司法院的公懲法庭公開審理。

翁啟惠在法庭內強調自己絕對沒有財產申報不實的狀況，以及絕對沒有揭露可能發生利益衝突情事。他強調，原判決及移送內容的誤解，可能都源自他先前被錯誤起訴及不實的媒體報導。

翁啟惠指出，如果無法客觀認定事實，難免先入為主、或被錯誤引導，以為他與張念慈之間有不法交易、或是他有動機藏匿股票。他也希望公懲會以公正的角度重新檢視本案，還他清白。（編輯：李亨山）1080704