越南籍逾期居留夫妻檔 藏公墓工寮睡夢中遭逮

一對越南籍夫妻檔（前左起2人）持觀光簽證來台，卻逾期居留非法打工，藏身在苗栗縣卓蘭鎮第二公墓工寮，5日清晨遭移民署苗栗縣專勤隊查獲。（移民署苗栗縣專勤隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年7月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣李子產季亟需採收人力，一對越南籍夫妻檔持觀光簽證來台逾期居留非法打工，藏身在卓蘭鎮第二公墓工寮，今天清晨遭移民署苗栗縣專勤隊查獲。

移民署苗栗縣專勤隊調查，這對夫妻並非去年底「1225觀宏專案」越南旅行團來台集體逃脫事件成員，但入境時間也在107年12月，兩人持14天觀光簽證來台後，多在中部縣市山區果園尋找打工機會，賺取一天約新台幣1200元工資。

苗栗縣專勤隊隊長朱應龍指出，為加強管理外來人口，除強力宣導自行到案外，更積極布線查緝，連偏遠陰森、人煙罕至的公墓工寮也不放過。經掌握線報，專案人員深入卓蘭鎮第二公墓內埋伏、監控蒐證多日，今天清晨拂曉出擊，查獲2名越南籍逾期居留夫妻檔。

這對逾期居留夫妻檔原本各自在鄰近縣市山區幫忙種水果賺取金錢，因妻子捨不得丈夫獨自躲藏在環境簡陋、陰森的公墓鐵皮工寮，加上得知近期苗栗縣李子產季亟需採收人力，便隨夫搬進工寮，2人今晨在睡夢中驚醒，一同落網，由專勤隊暫時收容等待遣返。

苗栗縣專勤隊持續追查幕後雇主，並呼籲國人，勿心存僥倖，貪一時之便僱用逾期居留人士，如經查獲依法可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰，得不償失。（編輯：李錫璋）1080705