調查官轉傳蘇貞昌摔筆影片 呂文忠：已介入調查

（中央社記者蕭博文台北9日電）調查局高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌簽名摔筆造謠影片，調查局長呂文忠今天說，顏正義部分已由督察處介入調查，如有違規將議處，造謠影片來源由刑事局追查。

近日網路流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

調查局高雄市調查處副處長顏正義7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班群組，遭人檢舉。

調查局昨天透過新聞稿表示，根據初步了解，顏正義是隨興轉傳到群組，他準備再傳送「假訊息警語」至群組時，正巧接獲長官詢問電話。顏正義自覺不妥，逕行收回影片訊息，導致未傳送警語訊息。

顏正義昨則向媒體澄清，轉傳影片是為了提醒同仁不要再轉傳，與調查局所指「隨興轉傳」說法不同；呂文忠對此回應，昨天新聞稿內容依據是顏正義的初步說法，至於實際情況為何，還要經過調查才能做最後認定。

呂文忠說，造謠影片來源目前由刑事局偵辦追查中，此外，調查局督察處已針對顏正義進行調查了解，會盡快調查，如查出顏正義違反相關規定，一定依照法規議處。（編輯：李亨山）1080709