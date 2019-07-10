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墾丁小灣傳大學生溺水 海陸空全面搜救

最新更新：2019/07/10 19:36
屏東墾丁小灣10日下午傳出有一名大學生不明原因溺水，因海況不佳，海水混濁，警消出動海陸空進行搜救，截至晚上6時30分還沒尋獲。（屏東義消提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月10日
屏東墾丁小灣10日下午傳出有一名大學生不明原因溺水，因海況不佳，海水混濁，警消出動海陸空進行搜救，截至晚上6時30分還沒尋獲。（屏東義消提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東墾丁小灣今天下午傳出有一名大學生在泳區游泳，不明原因溺水，因天候不佳，海況不好，警消出動海陸空進行搜救，截至晚上6時30分還沒尋獲。

暑假墾丁戲水旺季，雖然這幾天時而下陣雨，但墾丁仍有大批戲水民眾，今天下午卻傳出大學生溺水。

屏東消防局表示，今天下午4時21分接獲這名溺水的大學生同伴報案，隨即出動消防人員及義消等進行海陸搜尋，因浪況不佳，海水混濁，也申請空勤總隊直升機搜尋，截至下午6時30分，仍沒有尋獲。

今天小灣海域浪高高於1.5公尺，墾丁國家公園管理處插紅旗管制遊客戲水、游泳、浮潛等活動，大學生們是否無視紅旗下海戲水，仍待調查。（編輯：黃世雅）1080710

屏東墾丁小灣10日下午傳出有一名大學生在泳區游泳，不明原因溺水，消防人員及義消等進行海陸搜尋，也申請空勤總隊直升機搜尋，截至晚上6時30分仍沒有尋獲。（屏東義消提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月10日
屏東墾丁小灣10日下午傳出有一名大學生在泳區游泳，不明原因溺水，消防人員及義消等進行海陸搜尋，也申請空勤總隊直升機搜尋，截至晚上6時30分仍沒有尋獲。（屏東義消提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月10日
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