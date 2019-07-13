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反毒暑期生活營 蔡清祥：積極拓展預防端宣導

最新更新：2019/07/13 15:07

（中央社記者劉世怡台北13日電）法務部長蔡清祥今天表示，毒品問題須積極拓展預防端的宣導工作，以慈濟大學反毒宣導團隊為例，已連續9年開辦暑期生活營，家長及學童收穫豐富。

法務部推動各項反毒宣導工作，與慈濟大學自民國98年起合作，迄今滿10週年，今天舉辦「無毒有我十年專書」新書發表會、反毒行動博物館開幕及「生命花園‧經典人生」希望種籽暑期生活營等3項活動聯合記者會。

蔡清祥致詞時表示，世界各國都面臨毒品問題，法務部秉持新世代反毒策略及行動綱領，強力查緝毒品犯罪之外，更積極拓展預防端的宣導工作，而以慈濟大學反毒宣導團隊為例，就知道反毒最珍貴的資源在民間。

蔡清祥表示，反毒宣導團隊連續9年開辦暑期生活營，提供參與家長及學童豐富的收穫，法務部也結合教育部、衛福部食藥署與慈濟大學攜手推展至各縣市，期待這些反毒種籽能散落各地、開花結果。

活動現場展示45呎貨櫃大小的行動博物館，是法務部結合科博館等單位共同推動的反毒特展，展示內容包含毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態、體驗模擬毒駕及展品等，讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免誤入毒害陷阱。

行動博物館展出至7月21日，展示時段為每天上午8時30分至下午5時30分，現場有講師進行導覽，歡迎民眾踴躍前往參觀。（編輯：李錫璋）1080713

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