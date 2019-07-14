登山客千人洞迷途 手機軟體引導脫困

（中央社記者江俊亮嘉義縣14日電）一個由20人組成的登山隊昨天前往阿里山豐山風景區「千人洞」、「石夢谷」一帶登山，下山途中有3名登山客迷途，由豐山巡守隊員以手機軟體LINE通訊，成功引導3人脫困。

嘉義縣消防局第三大隊奮起湖分隊長吳俊穎今天表示，奮起湖消防分隊昨天下午5時3分接獲民眾報案，指來自台南市的20人登山隊，前往豐山風景區「千人洞」一帶登山，有1男2女在「石夢谷」附近迷失方向，請求協助。

吳俊穎指出，消防分隊接獲報案後，立即出動5名隊員前往豐山，同時通知豐山巡守隊，由巡守隊人員使用先行下山的登山客手機，透過手機軟體LINE與迷失的登山客取得聯繫，並透過視訊方式，將3人引導至正確的山徑。

他說，消防隊員與豐山巡守隊成員，昨晚從豐山登山口的行豐吊橋出發，順利找到3名迷途的登山客，約於昨晚8時50分返抵登山口，3名登山客身體狀況良好，平安下山後，與已經下山的17名登山隊員會合。

豐山村民許銘委表示，海拔1710公尺的「千人洞」，是一個半覆蔽的開放式岩穴，洞底平坦，因可容千人而得名。

他說，千人洞長約250公尺、寬約60公尺、高15至30公尺，是台灣目前所知最大的天然岩穴。日據時代，踏勘者夜宿洞內，聽聞蟲鳴唧唧，有如天籟，因此也稱「仙人洞」。

許銘委指出，千人洞也稱「十八桶寮」，據說在豐山尚未有「腦丁」（開採樟腦的男丁）入山開採前，就有台灣志士因抗日失敗，遠走高山，避居千人洞，並以當地盛產的紅檜製成檜木桶維生，因有18戶人家而得名。

至於「石夢谷」則是由一塊長約700公尺的大岩塊構成的砂岩河床，由於大岩塊表面因溪水長年沖刷、侵蝕，形成數百個大小不一的壺穴，由於壺穴類似農家樁米的臼窟，因此也被稱為「撞臼窟」。（編輯：李亨山）1080714