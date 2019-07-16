避免社團陣頭衝突 桃園警方頒遶境行動公約

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市大溪區普濟堂年度遶境活動將在月底展開，為避免社團陣頭衝突事件，桃園市警局大溪分局今年首度頒發行動公約，大溪普濟堂對滋事及打架衝突團體，予以停權一年的處分。

大溪分局長黃富村今天表示，26日星期五（農曆6月24日）是關聖帝君誕辰，大溪普濟堂計畫在25及26日舉辦大規模迎神遶境及民俗技藝活動，為避免社團衝突事件，警方今年首度與廟方合作，頒發「108年大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境活動行動公約」。

黃富村表示，今年的迎神遶境及宗教民俗技藝活動預計有30個社團參加，為避免社團在活動期間發生衝突，影響社會觀感，警方已於事前協調會中與各社團約制，若有陣頭滋事及打架衝突，大溪民俗技藝協會及普濟堂將對這些滋事團體，予以停權一年。

此外，黃富村指出，外地社團計畫參與廟方夜訪祝壽活動，都必須事先向大溪民俗技藝協會進行登記，在迎神遶境的活動中，普濟堂、協會及警方也會派員管制，嚴格禁止未申請的社團參加遶境活動，改變外界認為地方宗教盛事就是陣頭打架、衝突的刻板印象。（編輯：方沛清）1080716