蘭陽溪上游遭人偷倒生雞糞 縣府開罰

宜蘭縣環保局16日表示，蘭陽溪上游河川用地11日遭人偷倒約200公噸生雞糞，且污染水質，環保局將對司機裁罰新台幣6萬元，並追查相關人責任。（宜蘭縣環保局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年7月16日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭縣環保局今天表示，位在大同鄉的蘭陽溪上游河川用地11日遭人偷倒約200公噸生雞糞，還汙染水質，環保局除對司機裁罰新台幣6萬元之外，也將追查相關人的責任。

環保局表示，11日凌晨接獲三星鄉警方通報，有貨車載運生雞糞，偷偷傾倒在大同鄉南山村蘭陽溪上游河川用地的坑洞內，這處坑洞長寬各10公尺，深度4公尺，現場瀰漫明顯雞糞臭味。

環保局初步調查，這些生雞糞來源是從三星鄉一家蛋雞場運出，涉嫌載運生雞糞的黃姓司機當時沒有縣府核准的生雞糞清運聯單等證明文件，已經違反廢棄物清理法，縣府因此裁罰黃姓司機6萬元。

此外，坑洞內雞糞污水還沿河床流下，明顯污染河川，環保局將擴大追究相關人責任。

環保局也指出，這處河川用地是由水利署第一河川局放租給民眾種植農作物使用，承租人疑似違反廢棄物清理法，環保局將請承租人配合說明並限期清理改善。（編輯：張銘坤）1080716