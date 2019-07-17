精障父殺幼子 無罪但監護一年確定

（中央社記者蕭博文台北17日電）台南市卓姓男子躁症發作期間，徒手悶死2歲大的兒子。一二審法院均認定卓男行為時因精神病症而無辨識力、控制力，判決無罪、監護一年。最高法院日前駁回上訴，全案確定。

民國104年7月間，卓姓男子不滿妻子要求他照顧兒子，兩人發生爭執。卓妻負氣吞下大量安眠藥後昏睡，卓男不滿當時2歲大的兒子哭鬧，徒手悶死兒子。

一審台南地方法院審理認為，卓姓男子殺子事證明確，但卓男罹患精神病超過10年；鑑定報告也認定，卓男案發前後處於躁症發作的不正常精神狀態，對外界事務的知覺、判斷能力已完全被精神疾病控制，

一審認定，卓男行為時已無辨識力、控制力，行為不罰，依刑事訴訟法第301條第1項規定：「不能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決。」判決無罪。

但一審也認為，卓姓男子病識感不佳，若未按時服藥，仍有精神病症復發而危害公共安全之虞，因此諭知監護一年，即由檢察官指定精神病院、醫院給予治療，並監視行動。

卓姓男子上訴主張已控制病情，沒有監護處分的必要。二審台灣高等法院台南分院則認為，為有效建立卓男的病識感，有效控制精神病症，減輕再犯危險性，早日回歸正常生活，監護處分一年尚屬適當，維持一審判決。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1080717