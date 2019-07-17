遭控當選無效 苗栗縣議員張志宇一審勝訴

苗栗縣議員張志宇（圖）遭落選對手指控在競選期間透過劉姓媒人買票，並提出當選無效之訴，苗栗地院審理認劉女並非競選團隊成員，無證據可證明張志宇參與賄選，17日宣判，判決原告之訴駁回。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年7月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣議員張志宇遭落選對手指控在競選期間透過劉姓媒人買票，並提出當選無效之訴，苗栗地院審理認劉女並非競選團隊成員，無證據可證明張志宇參與賄選，判決原告之訴駁回。

苗栗地方法院受理108年度選字第12號當選無效訴訟，落選人即原告徐筱菁，主張被告張志宇的媒人劉姓女子，在競選期間，為張志宇以每票新台幣500元至1000元對價，分別向陳姓女子等12名選民買票尋求支持；另有一名曾姓女子證稱，去年11月中旬，有不明男子透過她的婆婆轉交1000元，要求支持張志宇。

苗栗地方法院庭長兼審判發言人宋國鎮表示，被告張志宇則否認有買票行為，並抗辯劉姓女子只是他的媒人，並非競選團隊成員，也非樁腳，並不知情或授意劉女買票；至於曾姓女子在偵查中證述，經曾女婆婆否認，檢方未將婆婆列為行賄對象，合議庭經審理後，今天宣判，判決原告之訴駁回。

宋國鎮指出，劉女雖是張志宇媒人，但並非家人，也非競選團隊成員，且賄選的金錢是劉女自己從郵局領取，並非來自被告張志宇；至於曾女聲稱婆婆轉交不詳姓名男子賄款部分，經曾女婆婆否認，檢方也未列為賄選案被告，不能證明曾女所述與事實相符。

合議庭認為，不能僅憑劉女為張志宇的媒人關係，就認定劉女的買票行為張志宇有共同參與、授意或知情，審理後以證據不足，駁回當選無效之訴。（編輯：李錫璋）1080717