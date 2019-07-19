台灣男子遭中國人士拘禁 被菲國警方救出

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）兩名中國籍男子涉嫌在馬尼拉非法拘禁一名台灣人，菲律賓警方昨天逮捕兩人，並從一間旅館救出受害人。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，巴賽市（Pasay）警方指出，受害台灣人是22歲的蔡姓男子（Tsai Yen Chen），他被拘禁在鄰近馬尼拉灣的巴賽市一間旅館。

據了解，這名男子因涉及賭場糾紛，遭不法分子拘禁。這起案件由內政部警政署刑事警察局接獲報案，駐菲代表處協助通報轄區警方前往營救。

受害人說，他遭嫌犯從昨天凌晨4時拘禁到上午9時40分。

兩名嫌犯被帶到巴賽市警察局。受害人表示，他將向這兩名中國男子提告。

遭逮捕的中國人士分別是31歲的張姓男子（Zhang Shian）和27歲的嚴姓男子（Yan Ming Jian，音譯），兩人都居住在帕拉納圭市（Paranaque）。

代表處官員告訴中央社記者，近來台灣人向菲律賓賭場借款或博弈公司任職糾紛，導致遭擄人勒贖、非法拘禁、虐打案件頻傳，代表處去年接獲9起被害台灣人或親友請求營救案件，受害者達11人，輕者被限制自由，重者遭鐵鏈綑綁、虐待毆打，並錄影、恐嚇在台家屬匯款放人。

代表處呼籲民眾到菲國旅遊應提高警覺，避免涉足賭場，尤其要遠離招攬放貸的高利貸集團，防範借貸陷阱，避免成為下一個被害人。（編輯：陳永昌）1080719