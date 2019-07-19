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獨居婦人徒步晨運 遭機車撞飛慘死

最新更新：2019/07/19 11:41
苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡。肇事騎士第一時間逃離現場，警方目前已鎖定對象，正積極約談當事人到案說明。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日
苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡。肇事騎士第一時間逃離現場，警方目前已鎖定對象，正積極約談當事人到案說明。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，今天清晨外出運動，徒步穿越台13線時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡。肇事騎士第一時間逃離現場，警方目前已鎖定對象，正積極約談當事人到案說明。

苗栗縣消防局清晨4時許接獲通報，台13線頭屋路段發生車禍事故，立即派遣頭屋消防分隊前往查看，抵達現場看到1名婦人趴臥在馬路上，頭部遭受重創、腦漿溢出，已明顯沒有生命跡象。

附近民眾表示，意外發生當時聽到馬路上傳來巨大撞擊聲響，走出門就看到婦人倒地不起，還有1名機車騎士被機車壓著，有3、4名民眾趕緊上前幫忙，有人指揮交通、有人扶起機車，不料，機車騎士爬起來，竟自行離去。

警方接獲通報，進一步調查，發現婦人在穿越馬路時，於4時17分先是遭到1部機車高速衝撞，整個人彈飛後重重摔落地面，緊接著4時19分，楊姓男子騎乘機車經過，又碰撞趴臥在馬路上的婦人，2名機車騎士都逕行離去，楊男接獲員警通知，才前往派出所製作筆錄，另外1名肇事騎士，目前警方正積極策動他到案說明、釐清肇事原因。（編輯：林沂鋒）1080719

苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，徒步穿越台13線時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡，2名肇事機車騎士都逕行離去。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日
苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，徒步穿越台13線時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡，2名肇事機車騎士都逕行離去。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日
苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，徒步穿越台13線時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日
苗栗縣頭屋鄉79歲獨居傅姓婦人，19日清晨外出運動，徒步穿越台13線時，先後遭到2部機車碰撞，當場死亡。中央社記者管瑞平攝　108年7月19日
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