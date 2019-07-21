蘆洲傳汽車撞公車 自小客駕駛傷重不治

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市蘆洲區長榮路與三民路口今天發生死亡車禍，一名男子駕駛小客車疑撞上公車，車體嚴重毀損。警消到場搶救，並將該名男子送醫，但仍宣告不治；公車司機及乘客都沒受傷。

警方初步了解，這起車禍發生在上午6時38分左右，一名男子駕駛自小客車由成蘆橋往蘆洲區三民路方向行駛，因不明原因與由三民路左轉長榮路的大都會客運紅14線公車發生車禍。

由於撞擊力道強烈，造成小客車車體嚴重毀損，駕駛也卡在車內並呈現昏迷狀態。警消獲報到場搶救後，該名駕駛脫困但頭部受創流血、右腿骨頭刺穿於體外，被送往淡水馬偕醫院急救，但最後仍宣告不治。

警方初步調查，羅姓的自小客車主將車子借給弟弟使用，但其弟又轉借他人，因此，死者目前身分仍不明，有待警方進一步調查釐清。警方除採集死者指紋比對身分，也請羅姓車主的弟弟到醫院協助指認。

這場車禍也造成公車車體受創，李姓公車司機及乘客都遭到驚嚇，所幸無人受傷。李姓司機酒測值為零，死者則有待法醫抽血檢測。警方除報請檢方相驗外，也將進一步調查釐清肇事責任。（編輯：戴光育）1080721