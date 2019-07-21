更多編輯台推薦新聞：
早安世界》熱浪來襲 紐約華府氣溫恐飆破38度 法國上修最高溫紀錄
早報

早安世界》熱浪來襲 紐約華府氣溫恐飆破38度 法國上修最高溫紀錄

一週大事／京都動畫大火增至34死、世衛示警伊波拉疫情
一週大事

一週大事／京都動畫大火增至34死、世衛示警伊波拉疫情

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
第三航廈驚豔造型變棘手 桃機：不變更蓋不下去
首頁 / 社會

稅務員收賄放水 公懲會判撤職

最新更新：2019/07/21 12:10

（中央社記者林長順台北21日電）國稅局新莊稽徵所姜姓稅務員涉嫌自民國103年起收受林姓商人賄款，法院一審判3年徒刑。公務員懲戒委員會審理後，判決姜男撤職，並停止任用2年。

公懲會判決指出，姜男原任新莊稽徵所，負責營業人設立、變更、註銷登記、營業稅案件審核及統一發票稽查等業務。轄區內林姓男子有多家公司，因旗下公司互開發票，被國稅局盯上，擔心公司受牽連，找上姜男協助。

判決表示，兩人相約103年7月28日見面，林男將新台幣10萬元交給姜男，要求姜男解除林男旗下公司統一發票的請購管制，或核發相關購票證等方式，讓林男旗下公司可請領統一發票，姜男收錢後照辦。

判決指出，自103年7月至104年9月間，兩人每隔2個月就相約見面，林男交付4、5萬元不等金額給姜男，總計44萬2000元。東窗事發後，新北地檢署依收賄罪起訴姜男，新北地方法院判處3年徒刑，褫奪公權2年。財政部將案件移送公懲會。

姜男在偵審時坦承犯行，並繳回犯罪所得；林男也表示是他硬拖姜男下水，希望法官能給姜男機會。

不過，公懲會認為，姜男犯後態度僅能供懲戒輕重參考，不能免責，判決撤職並停止任用2年。（編輯：戴光育）1080721

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報