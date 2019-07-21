稅務員收賄放水 公懲會判撤職

（中央社記者林長順台北21日電）國稅局新莊稽徵所姜姓稅務員涉嫌自民國103年起收受林姓商人賄款，法院一審判3年徒刑。公務員懲戒委員會審理後，判決姜男撤職，並停止任用2年。

公懲會判決指出，姜男原任新莊稽徵所，負責營業人設立、變更、註銷登記、營業稅案件審核及統一發票稽查等業務。轄區內林姓男子有多家公司，因旗下公司互開發票，被國稅局盯上，擔心公司受牽連，找上姜男協助。

判決表示，兩人相約103年7月28日見面，林男將新台幣10萬元交給姜男，要求姜男解除林男旗下公司統一發票的請購管制，或核發相關購票證等方式，讓林男旗下公司可請領統一發票，姜男收錢後照辦。

判決指出，自103年7月至104年9月間，兩人每隔2個月就相約見面，林男交付4、5萬元不等金額給姜男，總計44萬2000元。東窗事發後，新北地檢署依收賄罪起訴姜男，新北地方法院判處3年徒刑，褫奪公權2年。財政部將案件移送公懲會。

姜男在偵審時坦承犯行，並繳回犯罪所得；林男也表示是他硬拖姜男下水，希望法官能給姜男機會。

不過，公懲會認為，姜男犯後態度僅能供懲戒輕重參考，不能免責，判決撤職並停止任用2年。（編輯：戴光育）1080721