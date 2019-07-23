北巿夜店殺警更審 遺孀泣訴被告應摸良心認錯

（中央社記者劉世怡台北23日電）喧騰一時的北市夜店殺警案，高院更一審今天開庭，被告王思凱等5人出庭，均否認犯下殺人、妨害公務罪。薛貞國遺孀黃嘉鳳氣哭說，丈夫死得多慘，被告應摸摸良心認錯負責。

全案緣於被告曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，被曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

最高法院3月間將曾威豪、劉芯彤、王思凱等9人部分，發回高院更審，駁回蕭叡鴻等57人上訴，分處2月至13年不等有期徒刑定讞。高院更一審今天傳喚王思凱、劉瀚陽、張繼誠、葉品成、張福生、樊豪等人出庭；僅樊豪未到庭。

公訴檢察官陳錫柱主張，本件除了殺人罪，還有妨害公務、聚眾妨害公務及違反兒少法的適用，原審量刑過輕。

王思凱等5人均否認犯下殺人罪、妨害公務、違反兒少法，請求勘驗影片，坦承未如期支付和解金給被害人，有一期沒一期。

王思凱說，他有拿起紅龍柱高舉後往旁邊丟，沒丟到人；劉瀚陽說，他沒踢人，是自己跌倒；張繼誠說，有拿黑色棍子向上，沒攻擊薛貞國；葉品成說，隨地撿起金屬探測器打了薛貞國手臂三下；黃福生則說，自己沒動手。

受命法官謝梨敏說，聽完被告說法，她心情波動，曉諭被告，不是一面否認就是有利，現在已經更一審了，應好好面對，勿打模糊仗。

薛貞國遺孀黃嘉鳳在庭上說，被告們自認可以以大欺小，當天可以預見有可能有未滿18歲的人在場，發生衝突時，沒人保護丈夫，丈夫這麼壯，被60人-70人圍著打，當下沒有人去阻止，她無法想像有多少拳頭打在丈夫身上。

黃嘉鳳氣憤哭泣表示，已經4年9個月了，還有被告說自己無罪，當下舉手了，但沒有要動粗，她要怎麼去接受，丈夫死得多慘，被告發自內心及摸摸良心，去認錯負責，有這麼難嘛，她沒有要把多的罪加在被告身上，她只想知道丈夫當天發生什麼事，請法官還原事實，還丈夫一個公道。

黃嘉鳳委任律師則說，和解部分，被告們有時支付有時不付，大部分在二審宣判後，就沒有支付，犯後態度不佳。

法官庭末諭知，9月10日上午9時30分再開庭。（編輯：張銘坤）1080723