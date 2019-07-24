暑假出遊居家防竊 警提供撇步

（中央社記者劉建邦台北24日電）民眾會趁暑假規劃全家出遊，警方今天說，數據顯示，近期發生多起住宅竊盜案，是因民眾把備份鑰匙放在屋外鞋櫃等處，以公寓居多、時間集中白天，建議大門可換多鎖等作法。

居家防竊作法，台北市警方建議，大門可更換成多鎖或屋內、屋外加裝監視器，此外，備用鑰匙不要放在屋外鞋櫃、花器等處，可貼公告提醒同樓層住戶，外出時記得關一樓大門。

暑假期間，許多民眾都會規劃攜家帶眷出遊，警方統計今年上半年數據發現，近期發生居家竊盜案件數增加，又以沒管理員的公寓居多，犯案時間集中在白天。

台北市刑警大隊肅竊組組長胡光興表示，經分析，市區近期發生多起住宅竊盜案件，主要是因屋主把備份鑰匙藏放在屋外鞋櫃、地毯、花器或大廈管理室，讓竊賊容易取得鎖匙入屋犯案。

警方發現，住宅竊盜案發生時段，以中午12時至下午3時最多、上午9至中午12時次之，也就是說從上午9至下午3時是家中遭竊的主要時段，住戶這段期間皆外出工作、出遊，通常都無人在家；遭竊物品以現金最多，日常用品、金飾、珠寶、鐘錶次之。

警方指出，歹徒主要是竊取容易攜出或較有價值物品，至於沒有管理員的舊公寓、大樓，或周邊有防火巷、工地的住宅也是竊賊會選擇下手目標。（編輯：李亨山）1080724