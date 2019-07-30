移工深夜出沒國有林 護管員緝獲台灣扁柏樹瘤

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）林務局南投林區管理處護管員29日夜間發現外籍移工疑背贓木步行下山，會同警方查緝過程中，移工甚至以石塊、木棒攻擊護管員，所幸最後成功壓制，並起出11塊台灣扁柏樹瘤。

林務局南投林區管理處今天表示，護管員29日夜間巡視發現外籍移工出沒國有林班地疑背負贓木下山，立即會同南投縣政府警察局竹山分局、警政署保安警察第七總隊第六大隊執行查緝，成功在南投縣竹山鎮安定隧道口逮捕1名外籍移工，並起出疑竊取的11塊台灣扁柏樹瘤，總重73公斤，市價估約新台幣30萬元。

南投林區管理處表示，竹山鎮附近山區森林資源豐富，鄰近南投縣、彰化縣、雲林縣，一直是加強查緝及監控重點區域，護管員除日間例行巡護，夜間也不敢鬆懈，時時刻刻守護寶貴林木資源，這次在世界巡護員日前夕成功打擊不法，更顯示節日意義及護管員辛勞。

南投林管處長李政賢對護管員攜手警方破案表示嘉許，他指出，森林是國家財產，國有土地內森林衍生的利益屬國民共有共享，勿擅自盜伐林木、破壞森林資源，違者可依森林法送辦，若民眾發現盜伐並提出檢舉，因而破案提起公訴，最高可發新台幣300萬元獎金。（編輯：方沛清）1080730