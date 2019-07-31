競選幹部涉買票 銅鑼鄉長李瑞廷一審當選無效

苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷（圖）被控競選期間，透過競選總部執行長以每戶新台幣3000元行賄買票，經落選對手提出當選無效之訴，苗栗地院31日宣判李瑞廷當選無效。李瑞廷將提出上訴。李瑞廷得知判決後表示，將委託律師上訴到底，捍衛自己清白。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年7月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷被控競選期間，透過競選總部執行長以每戶新台幣3000元行賄買票，經落選對手提出當選無效之訴，苗栗地院今天宣判李瑞廷當選無效。李瑞廷將提出上訴。

苗栗地方法院今天發布新聞稿指出，107年11月24日第18屆銅鑼鄉長選舉，李瑞廷獲5668票，經苗栗縣選委會公告當選；落選人謝昌年則主張，李瑞廷競選團隊曾姓執行長於投票日前，涉嫌替李賄選買票，對李瑞廷提起當選無效之訴。合議庭審理後，判決李瑞廷當選無效。

原告主張曾姓執行長於去年10月間，交付1萬7000元給李姓樁腳，5000元為樁腳費，其餘則請託以每戶3000元代價 ，向銅鑼鄉民行賄買票，李姓樁腳當晚即分別交付3000元給4名選民，央求鄉長選舉投票支持李瑞廷。

李瑞廷否認行賄買票，辯稱曾姓執行長只是總部成立時在邀請函上掛名，選舉期間未曾到過競選總部，也未實際參與競選活動，並指李姓樁腳前後證詞不一，不能採信。

苗栗地院庭長兼發言人宋國鎮指出，合議庭認為，李姓樁腳明確指證接受曾男交付賄款及樁腳費用，請託幫李瑞廷買票，曾、李2人並無私怨，也無金錢借貸，且接近投票日前有數通通聯紀錄，基地台位置相近，未採信李瑞廷辯詞。

法官認為，曾男既為競選團隊成員之一，依經驗法則，向選民買票，應得到李瑞廷授意、同意或默許，且應視為被告李瑞廷自身的行賄買票行為，而構成選罷法當選無效事由，故判決李瑞廷當選無效。全案可上訴。

李瑞廷得知判決後，表示「非常驚訝，我什麼都沒做，檢方也沒起訴」，強調當初為拉抬氣勢，與競選連任的縣長徐耀昌在銅鑼鄉成立聯合競選總部，並援用縣長在銅鑼鄉的競選總部組織架構及成員。他說，曾姓執行長「純粹是掛名而已，什麼忙也沒幫」，將委託律師上訴到底，捍衛自己清白。（編輯：林沂鋒）1080731