新莊傳鄰居比特犬攻擊小孩 勇母鬥犬救子

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市新莊區今天傍晚發生比特犬攻擊案件，一名婦女帶3歲兒子返家，來到8樓梯間就遇鄰居飼養比特犬攻擊、狠咬兒子腿部，婦女不顧危險勇鬥猛犬救子，母子雙雙送醫。

這起案件發生在傍晚，一名婦女帶著幼子返回新莊區中原東路的社區大樓住家，不料，電梯一上到8樓的梯間，電梯一打開就看到比特犬撲前攻擊兒子，婦女不顧危險撲打猛犬，可能因此驚動鄰居，比特犬才鬆口逃離。

警消獲報到場，發現被攻擊的母子已在社區一樓待援，鮮血直流。經初步檢查發現幼子的雙腿都有被咬傷的傷口，有的傷口深可見骨，幾乎咬穿腿部肌肉，傷勢嚴重；媽媽的左手腕，有因奮勇救子遭犬隻抓傷的傷口。母子雙雙被送往台北醫院急救治療。

轄區警方也到場關切，初步了解，因傷人的是鄰居飼養犬隻，傷者暫未提告。

新北市動保處長陳淵泉表示，比特犬是公告有攻擊性的猛犬犬種之一，飼主有責任管束，但這起案件明顯有飼主縱放猛犬在公共區域傷人的事實，動保處明天上午將派員前往了解，就算傷者不提告，動保處也將視情節輕重依違反動保法處飼主新台幣3萬元到15萬元不等罰鍰。（編輯：戴光育）1080806