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首頁 / 社會

新莊猛犬襲擊母子 動保處開罰飼主

最新更新：2019/08/07 17:06
新北市新莊區6日晚間發生婦女帶3歲兒子遭鄰居飼養犬隻攻擊事件，新北市動保處7日前往了解，確認是美國惡霸犬（圖）肇禍，將開罰飼主。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月7日
新北市新莊區6日晚間發生婦女帶3歲兒子遭鄰居飼養犬隻攻擊事件，新北市動保處7日前往了解，確認是美國惡霸犬（圖）肇禍，將開罰飼主。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市新莊區昨晚發生猛犬攻擊案件，婦女帶3歲兒子遭鄰居飼養犬隻攻擊受傷送醫，一度傳聞比特犬傷人，新北市動保處今天上午前往了解確認是美國惡霸犬肇禍，將開罰飼主。

這起案件發生在昨天傍晚，一名婦女帶著幼子返回新莊區中原東路的社區大樓住家，不料，電梯一上到8樓的梯間，電梯一打開就看到猛犬撲前攻擊兒子，婦女不顧危險撲打猛犬，兩人都受傷送醫。

由於在社區8樓梯間被攻擊的母子傷痕累累，經警消初步檢查發現幼童的雙腿都有被咬傷的傷口，有的傷口深可見骨，幾乎咬穿腿部肌肉，傷勢嚴重；媽媽的左手腕，有因奮勇救子遭犬隻抓傷的傷口。

轄區警方也到場關切，初步了解，因傷人的是鄰居飼養犬隻，傷者暫未提告。但一度傳聞攻擊人的是凶猛的比特犬，飼主涉縱放猛犬在公共區域傷人，可依法處飼主新台幣3萬元以上到15萬元以下罰鍰。

比特犬是公告有攻擊性的猛犬犬種之一，飼主有責任管束，但動保處今天上午派員前往了解發現，傷人的是較溫馴的「美國惡霸犬」，並非比特犬，適用的罰則也不同，未來將可依動保法處飼主3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

動保處表示，初步了解，肇禍的狗是約2歲的公狗，身長約1公尺，體重約20公斤，是一隻中大型犬隻，雖女飼主向動保人員說明昨晚出門有關門，但不知狗是怎麼開門溜出門外。

動保處表示，狗溜出在梯間遊蕩，疑似當電梯打開門時看到受傷男童手上拿有雞蛋糕，疑似要搶食才發生這起攻擊事件，未來若開罰後仍未改善，動保處會考慮依法沒入這隻凶猛犬隻，以維護社區居民安全。（編輯：方沛清）1080807

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